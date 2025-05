L’AS Monaco fonce sur David De Gea !

Décidément l’été s’annonce caniculaire du côté de l’AS Monaco. Le club de la Principauté a déjà recruté le défenseur central du Bayern Munich Eric Dier (31 ans) qui arrive libre de tout contrat. Les Asémistes sont également bien avancés dans l’arrivée d’Ansu Fati (22 ans) afin de renforcer le secteur offensif. Un autre poste nécessite un changement du côté de l’ASM, celui de gardien de but. Alors que Philipp Köhn (27 ans) et Radoslaw Majecki (25 ans) ont déçu lorsqu’ils ont eu leur chance, l’arrivée d’un nouveau numéro un est espérée.

Comme le rapporte L’Equipe et comme nous sommes en mesure de le confirmer, l’AS Monaco est sur la piste menant à David De Gea. Le portier espagnol de 34 ans qui restait sur une longue aventure à Manchester United avait passé l’exercice 2023/2024 sans le moindre club. Une année sans jouer au football qui semble lui avoir fait du bien, car le vainqueur de la Premier League 2013 et des Europa League 2010 et 2013 est revenu en pleine forme.

Monaco tente David De Gea

Signant l’été dernier du côté de la Fiorentina, il y a fait un brillant retour aux affaires. Solide dans ses cages et disputant 42 matches pour 11 clean sheets et 50 buts concédés, le natif de Madrid a été précieux pour la Viola qui a été demi-finaliste de Ligue Europa Conference et qui y participera l’année prochaine grâce à une belle sixième place acquise en Serie A. Des prestations remarquables et remarquées par l’AS Monaco qui tente sa chance.

Signant pour un an avec la Fiorentina avec une année en option, David De Gea a donc l’embarras du choix. Si la Viola tente le maximum pour le prolonger et ne veut pas le voir partir, l’AS Monaco entend profiter de sa situation contractuelle encore indéfinie pour tenter de formuler une proposition plus avantageuse et donc l’attirer sur le Rocher. Une nouvelle piste prestigieuse et séduisante pour l’AS Monaco qui entend frapper fort sur le mercato.