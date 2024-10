Fiorentina : le brillant retour aux affaires de David de Gea

Après un an d’absence et des doutes quant à la suite à donner à sa carrière après la fin de son aventure à Manchester United, David de Gea a finalement opté pour la Fiorentina. Un choix que le dernier rempart espagnol avait rapidement justifié. «Mon cœur sera toujours à Manchester. J’ai reçu des offres lorsque je l’ai quittée, mais il m’a été difficile de les accepter, et j’ai donc décidé d’arrêter pendant un certain temps. Pendant cette période, je me suis entraîné. Quand la Fiorentina est arrivée, j’avais les idées claires, c’est une grande équipe avec une belle histoire et de grands supporters. Une décision vraiment facile à prendre».

Désormais lié à la Viola jusqu’en juin 2025 (+ une année en option), le natif de Madrid avait cependant vécu une première contrastée sous les couleurs de la formation transalpine. En barrage aller d’Europa League Conférence, le 22 août dernier, l’ancien gardien des Colchoneros était, en effet, allé chercher le ballon à trois reprises au fond de ses filets contre la modeste équipe du Puskás Akadémia (3-3). Oui mais voilà, depuis cette rencontre, le droitier d’1m92 prouve toute l’étendue de son talent. Décisif lors de la séance de tirs au but permettant aux siens de se qualifier la semaine suivante, De Gea a également confirmé en championnat.

Deux penalties arrêtés, des parades déterminantes !

Titularisé par son coach à partir de la 4e journée, l’international espagnol (45 sélections) a ainsi participé à la victoire de la Fio contre la Lazio (2-1) avant de garder sa cage inviolée lors du nul concédé face à Empoli (0-0). Ce dimanche, le nouveau numéro 43 du club de Florence a même été l’auteur d’une performance XXL à l’occasion de la réception de l’AC Milan. Auteur de plusieurs parades déterminantes dans un match finalement remporté par les locaux (2-1), De Gea s’est surtout illustré dans un domaine, en repoussant deux penalties…

C’est d’abord le latéral de l’équipe de France Théo Hernandez qui échouait face à l’ancien portier des Red Devils (45e+1), avant que Tammy Abraham ne soit lui aussi vaincu dans l’exercice (56e). Une masterclass lui octroyant logiquement le titre d’homme du match et permettant à la Fiorentina de remonter au 10e rang après un début de saison contrasté. Grand artisan de ce succès, le portier de 33 ans a tout simplement écœuré les Rossoneri. L’occasion également de rappeler qu’il restait l’une des références à son poste, et ce pour le plus grand bonheur de la Viola.