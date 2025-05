Metz : les mots forts de Gauthier Hein et Stéphane Le Mignan suite à la montée

Un an après sa relégation… en barrage, Metz a cette fois su le retourner à son avantage. Ce soir, les Messins se sont imposés face à Reims (1-3, 2-4 score cumulé) et ont validé leur montée en Ligue 1. Ils la doivent en partie à Gauthier Hein, auteur d’un but fantastique et d’une passe décisive merveilleuse. Après la rencontre, le gaucher peinait à mettre des mots sur ce qu’il venait de vivre au côté de son entraîneur Stéphane Le Mignan.

«J’ai juste envie de profiter, celle-là, on a vraiment été la chercher avec les tripes. Beaucoup ont douté en fin de saison, ça a été très difficile pour nous de terminer 3e avec des matchs qui ne nous ont vraiment pas mis en confiance, mais on a persévéré et quand on y croit jusqu’au bout, il peut arriver que des belles choses donc j’ai envie de remercier tout le monde. A la fin, je ne pouvais plus courir, j’avais des crampes aux adducteurs, aux mollets. Mais il fallait encore tenir six minutes», confiait Hein au micro de DAZN. «Je remercie le club de m’avoir fait confiance il y a 11 mois, ce n’est pas forcément simple de prendre quelqu’un de niveau inférieur et les joueurs ont répondu présent avec beaucoup de courage… Certains avaient vécu un barrage triste la saison dernière, il fallait un peu renverser cette histoire-là.»