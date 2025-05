PSG : Andrés Iniesta encense Ousmane Dembélé

Samedi soir, le PSG va tenter d’aller décrocher sa première Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Pour y parvenir, les Franciliens compteront notamment sur Ousmane Dembélé, auteur d’une belle saison dans la capitale française. Ce qui ne surprend pas Andrés Iniesta, ancien du FC Barcelone. Interrogé par beIN Sports, il a encensé Dembouz.

La suite après cette publicité

«Il y a des moments et des situations que chacun traverse au cours de sa carrière. Les contextes et les équipes varient, les coéquipiers changent, les ambiances aussi et au final ce qu’il faut trouver, c’est l’équilibre entre tous ces paramètres pour pouvoir être performant. Il est évident qu’Ousmane possède un talent brut et une grande qualité. Il l’a développé à Barcelone et il continue de le faire à Paris.» L’ancien du Barça appréciera ces jolis mots.