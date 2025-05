Matthieu Udol au septième ciel après la montée de Metz

Un an après sa relégation en barrages, Metz est de retour en Ligue 1. Grâce à un grand Matthieu Udol, mais aussi un Gauthier Hein XXL, les Messins se sont imposés en terres rémoises au bout des prolongations ce jeudi (1-3). Premier buteur de Metz, le capitaine Udol était aux anges au micro de DAZN après le match.

«C’est incroyable, on est mené, on revient au score et en prolongation, on fait la différence avec des beaux buts, de belles actions… C’est magnifique, on est très heureux et on aurait mérité un meilleur score au match aller. On a montré notre caractère, et on n’a pas volé notre montée. On est passé par beaucoup d’émotions… L’année dernière, on est passé par un barrage triste et je pense qu’on ne méritait pas de descendre, mais là, c’est beau. J’ai vécu un été dernier mouvementé mais j’avais à coeur de faire une grosse saison et de ramener ce club en L1, et c’est fait de belle manière.»