L’entretien au sommet du Barça pour une star de Premier League, la presse anglaise couronne Cole Palmer

Rashford, le plan B

Marcus Rashford fait partie des cibles du Barça cet été. Sport annonce en Une de son édition jour un « sommet pour Rashford ». Deco et Flick ont rencontré l’agent du joueur à Barcelone pour discuter d’un prêt à faible coût. L’Anglais est ouvert à un départ de Manchester United et accepterait un salaire réduit pour relancer sa carrière en Catalogne. Si Luis Díaz reste la priorité, la difficulté à boucler l’arrivée de l’attaquant du Liverpool pousse le Barça à explorer d’autres pistes. Rashford séduit par sa polyvalence, son sens du but et sa compatibilité avec le style de jeu du Barça. Une opération jugée « intelligente » si elle se conclut dans les bonnes conditions.

Palmer fait son retour au meilleur des moments

Chelsea a battu le Betis 4-1 à Wroclaw, devenant ainsi le premier club à avoir remporté les quatre grandes compétitions européennes. Menés 1-0 à la pause, ils ont renversé la vapeur grâce à un show signé Cole Palmer, auteur de deux passes décisives. Enzo Fernández, Nicolas Jackson, Jadon Sancho et Moisés Caicedo ont scellé la victoire en seconde période. Le Daily Mirror évoque le « retour des Rois », tandis que le Telegraph parle des « History Boys », soulignant l’impact énorme de Cole Palmer, désormais homme fort du projet Chelsea. À seulement 22 ans, Palmer confirme son statut de leader technique, capable de faire basculer une finale avec sa créativité. Sport salue d’ailleurs sa prestation exceptionnelle : «dans quelle équipe Palmer ne serait-il pas titulaire ?» Son influence dans le jeu, sa capacité à casser les lignes, et son sang-froid dans les grands rendez-vous font de lui l’avenir des Blues, malgré un gros passage à vide cette saison.

Antonio Conte, parti pour rester ?

Naples retient son souffle, mais l’espoir grandit : Antonio Conte pourrait finalement poursuivre l’aventure. Selon le Corriere dello Sport, une réunion décisive avec le président Aurelio De Laurentiis a ravivé la flamme. Les deux hommes, pourtant connus pour leur tempérament fort, ont trouvé un terrain d’entente autour d’un projet ambitieux. La réponse de Conte est attendue dans les 48 heures, et tout le club se prend à rêver d’une continuité sous ses ordres. On rappelle que l’avenir de Conte semblait scellé, lui dont le retour était annoncé à la Juventus.