Rennes : accord proche avec Stuttgart pour Lorenz Assignon

Longtemps pressenti pour partir l’été dernier, Lorenz Assignon était finalement resté à Rennes. Le latéral droit de 24 ans y a disputé 34 matchs cette saison, pour 4 buts et 5 passes décisives. Selon nos informations, il s’agissait très certainement de ses derniers matchs, puisque son avenir a des chances de s’écrire à l’étranger.

Un accord total est sur le point d’être trouvé entre le club breton et Stuttgart, tout juste vainqueur de la Coupe d’Allemagne et donc qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine. Le transfert devrait se situer autour de 15 millions d’euros, et Rennes cherche déjà son remplaçant. La décision finale reviendra évidemment au joueur.