OL, CdF : Pierre Sage évoque la gestion difficile des joueurs sous la menace d’une suspension

Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Ernest Nuamah, Saïd Benrahma, Ainsley Maitland-Niles, Nicolas Tagliafico, tous ces joueurs sont sous la menace d’une suspension pour la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain le 25 mai prochain. Dimanche à Clermont, s’ils écopent d’un carton jaune, ils ne pourront pas disputer la finale. Dès lors, Pierre Sage se retrouve confronté à un sacré dilemme : prendre le risque de les faire jouer pour avoir l’équipe la plus compétitive pour cette 33e journée de Ligue 1, ou laisser les principaux concernés en tribunes pour les préserver. En conférence de presse, le technicien de l’OL est revenu sur cette gestion difficile.

« Cette semaine, on a échangé avec les joueurs, on a eu des discussions franches et sans pression. C’était très constructif. Je ne peux pas vous dévoiler la stratégie, mais la décision est arrêtée. Nos adversaires sont au courant de notre situation, c’est un élément à prendre en compte. C’est une menace qui peut perturber le vestiaire, mais ça peut également le dynamiser, ce sont deux extrêmes qui se rencontrent, et je mise sur le deuxième » a-t-il expliqué à la presse.