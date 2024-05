Liverpool : la sortie cash de Virgil Van Dijk sur son avenir

Liverpool a tourné une page de son histoire ce dimanche. Entériné depuis plusieurs mois, le départ de Jürgen Klopp du banc liverpuldien est désormais effectif. Disputant sa dernière rencontre à Anfield, le technicien allemand est sorti par la grande porte avec une victoire logique face à Wolverhampton (2-0). Dès lors, reste à savoir à quel point ce départ constituera une révolution sur les bords de la Mersey. D’autant plus que le départ de certains cadres est souvent évoqué, dont ceux de Virgil Van Dijk et Mohamed Salah.

Le défenseur néerlandais est d’ailleurs sorti du silence dimanche sur son futur. Et comme il l’a indiqué, le roc de 32 ans n’a encore rien décidé pour son avenir : «mon avenir n’est pas important pour le moment. La seule chose que je peux dire maintenant, c’est que si je dois faire mes adieux, je ne pense pas que je le ferais sans pleurer. Rien n’a changé et rien n’est sur la table non plus. Aucun changement dans ma situation.» Le message est clair alors que le contrat du capitaine de Liverpool expire dans un an.