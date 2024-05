Le Bayern Munich veut aussi Xavi Simons

Où jouera Xavi Simons la saison prochaine ? Au Paris Saint-Germain, là où son contrat court jusqu’en juin 2027 ? Au RB Leipzig, son club actuel où il est prêté par les Rouge et Bleu ? Au FC Barcelone, annoncé parmi les candidats intéressés ? Pour l’heure difficile de le dire et au regard des dernières informations livrées par Sky Germany, la donne risque même de se complexifier un peu plus.

En effet, d’après le média allemand, le Bayern Munich fait également partie des prétendants à son arrivée. Max Eberl est un grand fan du Néerlandais et souhaiterait donc l’enrôler pour dessiner le nouveau visage de la formation munichoise. Méfiance toutefois car Sky Germany ajoute qu’un qu’il sera très compliqué de trouver un accord entre les différentes parties (calendrier, prix, pas encore de nouvel entraîneur, pas de vente de joueurs), alors que le milieu batave de 21 ans est lui estimé à 60/70 millions d’euros.