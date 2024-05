Ce lundi, c’est le trentième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Non utilisé pour le dernier match du Bayern Munich face à Hoffenheim (4-2), Harry Kane reste large leader avec 36 buts en 32 matches. L’attaquant anglais a peu de chances d’être rattrapé d’ici la semaine prochaine et la fin de la saison.

Il devance le Suédois Viktor Gyökeres qui a terminé avec un doublé contre Chaves lors d’une victoire 3-0 du Sporting CP. L’ancien de Conventry City achève l’exercice avec l’incroyable bilan de 29 buts en 33 matches. Le podium est complété par Luuk de Jong. Le buteur néerlandais a encore fait parler la poudre hier contre le RKC Waalwijk (3-1). Avec son doublé, il est désormais crédité de 29 buts en 34 matches.

Serhou Guirassy remonte

Des statistiques similaires à celles de Vangelis Pavlidis qui arrive quatrième avec 29 buts en 34 matches. Le buteur grec a d’ailleurs marqué une nouvelle fois contre Utrecht lors d’un match nul 3-3 avec l’AZ Alkmaar. À la cinquième position, on retrouve Serhou Guirassy. Le Guinéen qui a vu double face au Borussia Mönchengladbach termine la saison avec 28 buts en 28 matches. Cela lui permet de passer juste devant Kylian Mbappé qui est sixième. Absent contre Metz (2-0), il reste bloqué à 27 buts en 29 matches.

La septième place revient à Erling Haaland. Auteur d’un doublé mardi dernier contre Tottenham (2-0), il n’a pas marqué hier face à West Ham (3-1) et termine l’exercice avec 27 buts en 31 matches. C’est mieux que Kevin Denkey. Huitième, le Togolais est resté muet hier avec le Cercle Bruges contre l’Union Saint-Gilloise (défaite 2-1). Il reste bloqué à 27 buts en 37 matches. Neuvième, Lautaro Martinez suit avec 24 buts en 33 matches. L’attaquant argentin n’a cependant pas marqué contre la Lazio (1-1). Enfin, Loïs Openda muet contre Francfort (2-2) arrive dixième avec 24 buts en 34 matches (2716 minutes disputées)

Lawrence Shankland (Hearts of Midlothian) arrive onzième et compte lui aussi 24 réalisations. Santiago Giménez (Feyenoord), Alexander Sørloth (Villarreal )et Mauro Icardi (Galatasaray) échouent aussi aux portes du top 10 avec 23 buts. Cole Palmer (Chelsea) suit avec 22 réalisations tandis que Simon Banza (Braga), Artem Dovbyk (Girona), Alexander Isak (Newcastle) et Mateo Cassierra (Zenit) comptabilisent 21 pions.

Le classement des tops buteurs européens