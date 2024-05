Ce lundi, c’est le vingt-neuvième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme quasiment toujours cette saison, c’est Harry Kane qui arrive en tête avec 36 buts en 32 matches. Non utilisé contre Wolfsbourg malgré la victoire 2-0 du Bayern Munich, l’attaquant anglais a impressionné cette saison et semble irrattrapable.

La suite après cette publicité

Son plus proche poursuivant, Vangelis Pavlidis, qui n’a plus qu’un match à jouer affiche 28 buts en 33 matches. Le buteur grec de 25 ans n’a pas marqué hier face à Go Ahead Eagles malgré la victoire 3-0 de l’AZ Alkmaar. Il reste donc bloqué à 28 buts en 33 matches d’Eredivisie. Le podium est complété par Kylian Mbappé. Décisif malgré la défaite 3-1 contre Toulouse, l’attaquant du Paris Saint-Germain a soigné ses statistiques. Le voici désormais doté de 27 buts en 29 matches.

À lire

Le Bayern Munich ne lâche pas Roberto De Zerbi

Viktor Gyökeres en embuscade

Il devance de peu Viktor Gyökeres qui arrive à la quatrième position. Le buteur suédois aux 27 buts en 32 matches n’a pas marqué contre Estoril (1-0) et reste bloqué. Cinquième, Luuk de Jong dégringole malgré 27 buts en 33 matches. L’attaquant néerlandais est d’ailleurs resté muet hier contre le Fortuna Sittard (1-1). Il a le même nombre de buts, mais quelques matches de moins que Kevin Denkey. Sixième, le buteur togolais du Cercle Bruges a encore marqué hier lors d’une victoire 2-1 contre Antwerp.

La suite après cette publicité

Septième, Serhou Guirassy a encore empilé un nouveau pion contre Augsbourg (1-0). Avec 26 buts en 27 matches, le Guinéen continue d’affoler les compteurs. Il devance Erling Haaland et ses 25 buts en 29 matches. Face à Fulham (4-0), le Norvégien n’a pas su améliorer son bilan. Tout le contraire de Lautaro Martinez qui affiche 24 buts en 32 matches. Le buteur argentin de l’Inter Milan s’est offert une nouvelle réalisation contre Frosinone (5-0). Enfin, Loïs Openda arrive dixième. Le Belge du RB Leipzig n’a pas marqué ce samedi contre le Werder Brême (1-1).

Santiago Giménez (Feyenoord) et Mauro Icardi (Galatasaray) échouent aux portes du top 10 avec 23 buts. Lawrence Shankland (Hearts of Midlothian) suit avec 22 réalisations tandis que Cole Palmer (Chelsea) et Simon Banza (Braga) comptabilisent 21 pions. Enfin, Rafa Mujica (Arouca), Artem Dovbyk (Girona), Edin Dzeko (Fenerbahçe) et Alexander Isak (Newcastle) arrivent derrière avec 20 buts.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens