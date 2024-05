Le nouveau maillot domicile 2024/25 du PSG dévoilé !

Après sa terrible élimination en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund au Parc des Princes ce mardi (0-1), le PSG se prépare à une fin de saison assez terne, tout juste sauvée par une finale de Coupe de France disputée face à l’OL le 25 mai prochain. Mais qui dit mois de mai dit aussi lancement des nouveaux maillots pour la saison prochaine. Et le PSG ne déroge pas à la règle et présente ce vendredi sa toute nouvelle tunique.

Et pour le plus grand bonheur des supporters, la marque au swoosh a réinventé l’iconique bande rouge et bleue signée Daniel Hechter. «Inspirée par l’art urbain qui imprègne le Grand Paris, cette nouvelle tunique retrouve l’emblématique bande centrale rouge entourée de fines lignes blanches, réinterprétées et dessinées d’un geste vif, comparables à des coups de pinceau. Un clin d’œil original qui reflète parfaitement l’identité disruptive du club parisien, reconnu comme le club de la nouvelle génération», peut-on lire sur le communiqué dévoilé par Nike.

Kylian Mbappé absent de la campagne de lancement

Dans le cadre de la campagne de lancement, des photos des joueuses et joueurs parisiens ont été réalisées avec l’aide de l’Intelligence Artificielle, une première dans l’histoire du club. Cette démarche avant-gardiste illustre l’engagement du Paris Saint-Germain à offrir aux supporters toujours plus de créativité en utilisant les technologies les plus avancées. À noter que Kylian Mbappé et plus surprenant Ousmane Dembélé ne sont pas présentés dans les visuels fournis par l’équipementier américain et le PSG, au contraire de Marquinhos, Nuno Mendes, Warren Zaïre Emery ou Lucas Hernandez.

Cette nouvelle tunique, qui sera bientôt disponible à la vente sur le site du PSG, de Nike et bien évidemment de la boutique Foot.fr, sera portée sur le terrain pour la première fois par l’équipe féminine du club le 11 mai 2024 à l’occasion de la demi-finale des play-offs du championnat de D1 Arkema, puis par l’équipe masculine le 12 mai lors du match de célébration du douzième titre de Champion de France.

