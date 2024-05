La FIFA défend le Mondial des Clubs à l’été 2025

C’est une nouvelle formule qui ne fait pas du tout l’unanimité. Il y a plusieurs mois maintenant, la FIFA dévoilait son nouveau format pour le Mondial des Clubs. Un format avec bien plus d’équipes (32 équipes au lieu de 7) et qui devait désormais se dérouler l’été, avec des phases de groupes dans un premier temps, et donc durer un mois. La première édition doit avoir lieu à l’été 2025. Une date qui n’arrange pas la CAF qui veut programmer la CAN au Maroc sur les mêmes dates et qui a aussi fait sortir du silence le syndicat international des joueurs, la FIFpro, et World League (l’association qui rassemble toutes les ligues mondiales). Ces derniers menacent la FIFA d’intenter une action en justice si cette compétition est maintenue, expliquant que cela va encore rajouter des matches à des joueurs surchargés et augmenter le risque de blessures.

Ce vendredi, la FIFA a tenu à répondre : « Nous rejetons toute suggestion selon laquelle la FIFA imposerait d’une manière ou d’une autre le calendrier international à la communauté du football sans consultation adéquate ou pour se conformer à sa propre stratégie commerciale. En tant qu’instance dirigeante mondiale du football, nous avons le devoir et la responsabilité de concevoir et de mettre en œuvre un calendrier international qui soit dans le meilleur intérêt du football mondial, y compris, entre autres, les intérêts des confédérations, des équipes nationales, des ligues, des clubs, des joueurs et, bien sûr, des fans de football. Vous comprendrez qu’il s’agit d’un exercice d’équilibre délicat et exigeant, et qu’il n’est pas toujours possible de satisfaire tout le monde à cet égard », a expliqué le secrétaire général par intérim de la FIFA Mattias Grafstorm.