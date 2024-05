La future Coupe du Monde des Clubs de la FIFA sème la zizanie !

Le nouveau Mondial des Clubs lancé par la FIFA n’a pas fini de faire parler. Pour rappel, cette compétition new-look rassemblera du 15 juin au 13 juillet 2025 pas moins de 32 clubs aux États-Unis. Parmi les écuries engagées, douze seront issues du Vieux continent dont le Paris Saint-Germain, seul représentant français engagé. Un tournoi très lucratif puisque les participants seront assurés de toucher le jackpot, à savoir une somme comprise entre 25 M€ et 70 M€.

Cependant, à l’heure où le calendrier des joueurs est déjà surchargé, l’apparition de cette nouvelle compétition fait forcément grincer des dents. Programmé deux semaines après la finale de la Ligue des Champions 2025, ce Mondial des Clubs a tout d’un tournoi uniquement basé sur le marketing puisque le Times nous explique que la version actuelle du Mondial des Clubs (qui réunit 7 formations) sera conservée et toujours programmée en décembre. Le seul changement sera son nouveau nom : la coupe Intercontinentale.

Les Ligues se rebellent

Sauf que le dernier-né de la FIFA pourrait provoquer un scandale XXL. Le Times nous apprend en effet que le syndicat international des joueurs, la FIFpro, et World League (l’association qui rassemble toutes les ligues mondiales) menacent la FIFA d’intenter une action en justice si cette compétition est maintenue ! Pour expliquer cette posture, les parties évoquent un nouveau calendrier « au-delà de la saturation », des « préjudices économiques » pour les ligues nationales et un « risque de blessures important » pour les joueurs. En clair, la FIFpro et World League réclament une reprogrammation du tournoi et des discussions sur le calendrier des matches internationaux.

« Si la FIFA refuse de s’engager formellement à résoudre les problèmes . lors de son prochain conseil, nous nous verrons contraints de conseiller nos membres sur les options dont ils disposent, à la fois individuellement et collectivement, pour sauvegarder leurs intérêts de manière proactive. Ces options comprennent une action en justice contre la FIFA, pour laquelle nous avons demandé l’avis d’un expert externe. (…) La FIFA a continuellement pris des décisions unilatérales qui profitent à ses propres compétitions et intérêts commerciaux, tout en affectant négativement les ligues nationales et les joueurs. Sur une longue période, la FIFA a ignoré les tentatives répétées des ligues et des syndicats de s’engager sur cette question. En raison de la récente stratégie de la FIFA consistant à étendre ses propres compétitions, le calendrier est désormais saturé, au point que les ligues nationales sont incapables d’organiser correctement leurs compétitions, ce qui entraîne un préjudice économique, tandis que les joueurs sont poussés au-delà de leurs limites, avec des risques de blessures importants et des impacts sur leur bien-être et leurs droits fondamentaux. Si la FIFA étend ses propres compétitions, il lui incombe de s’adapter en conséquence. Imposer le fardeau de l’adaptation aux ligues nationales et aux joueurs est intrinsèquement abusif », peut-on lire dans le courrier envoyé par la FIFA que s’est procuré le média anglais. Affaire à suivre.