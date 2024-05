Gains Ligue Europa : l’OM va récupérer un joli chèque !

Cette saison, l’Olympique de Marseille rêvait plus grand. Par là, on entend une participation à la prestigieuse Ligue des champions. Pour parvenir à ses fins, l’écurie phocéenne avait d’ailleurs rapidement bouclé son mercato et fait quelques coups avec notamment les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang ou d’Ismaïla Sarr. Mais lors des barrages pour la qualification en C1, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome sont tombés sur un os. Le Panathinaïkós. Éliminé, l’OM avait perdu gros sportivement mais aussi financièrement comme l’avait expliqué le président Pablo Longoria en décembre dernier.

« La décision de la DNCG ? C’est un exercice de responsabilité d’appliquer ce que la DNCG nous a demandé d’appliquer. Mais ce match contre le Panathinaïkós nous a coûté entre 9 et 10 M€, c’est un match qui nous a coûté cher…» Mais les Olympiens ont perdu bien plus si on compte les recettes liées à la billetterie et au merchandising qu’ils n’ont pas pu exploiter avec la Ligue des champions. Même chose concernant les gains distribués par l’UEFA. L’instance dirigeante du football européen est bien plus généreuse avec les formations qui évoluent en C1. L’OM a donc dit adieu à un sacré chèque.

L’OM est récompensé de son parcours

Mais les Phocéens, qui ont été reversés en Ligue Europa, ont malgré tout pu se constituer un petit pactole. Ils ont ainsi reçu une prime de participation de 3,63 M€. À cela, il faut ajouter les revenus liés au coefficient (3,3 M€) et au marketpool (environ 2,4 M€). Ensuite, il y a la prime liée aux résultats obtenus lors de la phase de poules. Opposés à l’Ajax Amsterdam, l’AEK et à Brighton, les coéquipiers de Samuel Gigot ont terminé la première partie de la compétition avec un bilan de 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Soit un total de 2,31 M€ (une victoire vaut 630 000 euros, un nul vaut 210 000 euros, ndlr).

Il faut ajouter à cela 550 000 € obtenus grâce à la deuxième place du groupe B (11 points), derrière Brighton (13 points). Le 1/16e de finale face au Shakhtar Donetsk a rapporté 500 000 € supplémentaires. La place en 1/8e de finale face à Villarreal a, elle, permis de gagner 1,2 M€, tandis que celle en 1/4 de finale face à Benfica a fait entrer 1,8 M€ dans les caisses du club. La place de demi-finaliste face à l’Atalanta Bergame a, elle, rapporté 2,8 M€. Soit un total de 18,49 M€. C’est le montant que va toucher l’OM, éliminé hier face à la Dea. Si l’OM avait été jusqu’au bout, le club aurait gagné 4,6 M€ pour sa participation à la finale et 4 M€ supplémentaires en cas de succès. Mais il faudra s’en passer et tenter d’aller chercher pour l’an prochain une qualification européenne en L1 lors des dernières journées.