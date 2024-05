Luis Enrique plombe le mercato du FC Barcelone

L’ADN Barça. Il y a quelques semaines, Luis Enrique avait surpris tout le monde avant le 1/4 de finale aller de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. En effet, l’Asturien avait avoué avoir plus l’ADN Barça que Xavi, l’entraîneur des Culés. « Qui représente le mieux la philosophie du club ? Sans aucun doute, moi. C’est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées. Je représente le mieux le Barça, même si d’autres pensent différemment.» Des propos qui avaient interpellés voire choqués.

Le PSG et le Barça en concurrence

Mais "Lucho" était finalement ressorti vainqueur de son duel à distance avec Xavi, puisque le PSG s’était finalement qualifié pour le tour suivant. Quelques semaines plus tard, les deux techniciens espagnols vont s’affronter sur le terrain du mercato. En effet, Sport titre ce vendredi : "Luis Enrique, un problème pour le Barça !" On pouvait imaginer en lisant cela qu’il s’agissait d’un nouvel article concernant l’intérêt des pensionnaires du Camp Nou pour le coach du PSG, qui est la priorité pour le banc blaugrana après le départ de Xavi en 2025.

Mais ce n’est pas vraiment le cas. En effet, Sport révèle que l’ancien sélectionneur de la Roja met des bâtons dans les roues des Culés pour le prochain mercato. Le quotidien catalan explique qu’il cible les mêmes joueurs que Xavi pour renforcer son équipe cet été. Il y a tout d’abord Bernardo Silva. Suivi depuis un moment par le FCB et le PSG, le Portugais plaît toujours autant aux deux clubs. Le Portugais, qui a une préférence pour le Barça, ne patientera pas éternellement. Il a même fixé un ultimatum aux Catalans, qui ont jusqu’à la fin de l’Euro 2024 pour boucler le deal. Mais ces derniers doivent vendre pour acheter.

Des pistes similaires

Une aubaine pour les champions de France, qui ont les moyens et de bonnes relations avec son agent Jorge Mendes. Sport a précisé hier que les Parisiens attendent une réponse du joueur de Manchester City, qui a une clause de départ fixée à 58 M€ pour les clubs évoluant hors d’Angleterre. Autre joueur visé par les deux clubs : Khvicha Kvaratskhelia. La Gazzetta dello Sport assure que le PSG veut le Géorgien, pour lequel Naples veut entre 100 et 120 M€. RMC Sport a ajouté que des échanges ont eu lieu récemment en Italie entre les dirigeants franciliens et le clan Kvara. Le joueur serait d’ailleurs emballé par le projet.

Il est la priorité de Luis Enrique, qui encore une fois veut doubler le Barça. En effet, le Géorgien est très apprécié par Xavi, qui veut le faire venir en Catalogne cet été. Enfin, il y a le cas Xavi Simons. Brillant au RB Leipzig, le Néerlandais fait l’objet d’une cour assidue du Barça, qui rêve de le faire revenir à la maison. Mercredi, la presse espagnole a indiqué qu’il avait choisi de revenir au FCB. Sauf que ce ne serait pas aussi simple puisque le PSG a son mot à dire et que la tendance est plutôt qu’il reste à Leipzig. Là encore, Luis Enrique et Paris ne comptent pas faire de cadeau à Barcelone.