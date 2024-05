Le LOSC fonce sur Ethan Mbappé !

Comme un cadeau de Noël avant l’heure. Le 20 décembre dernier, Kylian et Ethan Mbappé partageaient pour la première fois en pro quelques minutes sur le terrain, face à Metz au Parc des Princes. Le grand frère était tout heureux de combiner avec son jeune frère Ethan, lancé dans le temps additionnel de la rencontre par Luis Enrique. Le plus jeune de la fratrie Mbappé a réussi à obtenir un peu de temps de jeu cette saison, avec deux autres entrées en Ligue 1 (dont la dernière de nouveau face à Metz pour l’ultime journée de la saison), et deux apparitions en Coupe de France. Une belle réussite pour un joueur lié par un contrat aspirant.

La suite après cette publicité

Âgé de 17 ans, il arrive en effet à la fin de son actuel contrat. Et les discussions pour une prolongation ont connu un coup d’arrêt suite à l’annonce du départ de son frère en février dernier. La presse espagnole a vite imaginé un package Mbappé, le petit frère rejoignant le grand, comme cela avait été le cas au PSG. Mais Ethan a assuré qu’il n’irait pas au Real Madrid à des supporters présents au centre d’entraînement. Cela ne signifie pas qu’il restera à coup sûr au PSG, où son temps de jeu sera forcément restreint au vu de la concurrence.

À lire

LdC : Lille jouera à Valenciennes

Lille veut récupérer Ethan Mbappé

Justement, selon nos informations, c’est un club de Ligue 1 qui fait actuellement le forcing pour le convaincre de le rejoindre. Il s’agit du LOSC, qui a fini 4e au classement et qui jouera les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Le club nordiste fait tout son possible pour séduire le milieu de terrain, qui semble avoir le potentiel pour s’épanouir en Ligue 1. En attirant un Mbappé dans ses filets, le LOSC réussirait aussi un gros coup sur le plan médiatique.

La suite après cette publicité

Face à l’incertitude qui plane autour de son avenir, le PSG n’a pour l’instant pas la main dans ce dossier rendu complexe par la fin d’aventure compliquée de Kylian Mbappé. Ethan Mbappé ne lie plus son destin à celui de son grand frère mais compte bien mener sa carrière comme il l’entend. Reste à savoir si Lille saura se démarquer dès à présent aux yeux du jeune joueur.