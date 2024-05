PSG : l’obsession osée de Marco Asensio

C’était un pari fort qu’avait fait le PSG l’été dernier. Libre de tout contrat suite à son départ du Real Madrid, Marco Asensio avait misé sur le Paris Saint-Germain pour tenter de relancer une carrière qui était stagnante, voire sur le déclin. Peu utilisé à Madrid, il avait aussi pour ambition de rejouer régulièrement pour se positionner pour l’Euro avec la sélection espagnole.

Mais pour l’instant, c’est raté. Même s’il a démarré certains gros matchs - l’aller contre le Barça ou le choc de Ligue 1 face à l’OL - il a surtout dû se contenter d’entrées en jeu, et n’a démarré que 13 rencontres de Ligue 1 (19 apparitions au total), tout comme il n’a débuté qu’un seul des 6 matchs de Ligue des Champions auxquels il a participé. Il n’est donc pas forcément plus utilisé à Madrid, même s’il faut dire qu’il a aussi dû faire avec les blessures. Il a par exemple été absent de septembre à fin novembre à cause d’une blessure au pied, et a aussi manqué tout le mois de mars à cause d’un pépin musculaire.

Il veut se refaire

Comme l’indique AS, c’est une saison plutôt insipide pour lui. Mais surtout, le média explique que le joueur veut continuer et changer la situation. Il est convaincu de pouvoir changer la donne et se faire une place de titulaire. Et ce, même si des renforts sont attendus dans le secteur offensif. Le départ de Mbappé ne devrait a priori rien changer dans la mesure où le Bondynois sera remplacé.

Plutôt apprécié de Luis Enrique, le joueur formé à Mallorca sait aussi que la saison prochaine, les analyses et les critiques seront logiquement bien moins complaisantes et il faudra vraiment commencer à performer sur le terrain. Une participation à l’Euro pourrait éventuellement le remettre sur le droit chemin, mais en attendant, Asensio sait qu’il doit faire bien mieux.