Bayern : Harry Kane va toucher un gros bonus

Auteur d’une très bonne première saison avec le Bayern Munich sur le plan individuel, Harry Kane n’a pas été récompensé collectivement d’un premier titre dans sa carrière. Le Bayer Leverkusen a mis fin à l’hégémonie du Rekormeister, mais cela n’empêche pas l’Anglais d’obtenir un joli bonus.

La suite après cette publicité

En effet, Bild indique que l’avant-centre de 30 ans avait une clause dans son contrat, lui permettant d’obtenir 250 000€ s’il atteint la barre des 40 implications sur un but, entre les passes décisives et les réalisations. Et cette saison, l’ancien de Tottenham a inscrit 40 buts et délivré 13 passes décisives en 41 matchs, dont 33 marqués en Bundesliga, faisant de lui le meilleur buteur du championnat.