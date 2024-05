Kings World Cup : Radja Nainggolan rejoint l’Italie de Totti

La Kings World Cup, imaginée par Gerard Piqué, commence à se dessiner de plus en plus. Alors que l’équipe de France (Foot 2 Rue), avec Samir Nasri et Jérémy Menez en joueurs majeurs, a déjà ses hommes forts, l’Italie (Stallions) a annoncé le nom d’un deuxième joueur professionnel : Radja Nainggolan.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain de 36 ans, actuellement joueur du Bhayangkara Presisi Indonesia FC, rejoint donc l’équipe du capitaine Francesco Totti. Le Belge est passé par Cagliari, l’AS Roma ou encore l’Inter Milan en Serie A.