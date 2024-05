Kylian Mbappé et le PSG, une histoire marquée par les polémiques

Clap de fin pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Ce vendredi 10 mai 2024 a été fort en émotion du côté de la capitale française. Après 7 ans au club où il aura notamment remporté la Ligue 1 à six reprises et inscrit 255 buts en 306 matches sous la tunique parisienne, ce qui en fait le meilleur buteur de l’histoire du club, Kylian Mbappé a décidé de partir vers d’autres cieux pour la suite. «Bonjour à tous. Je voulais m’adresser à vous. Depuis le temps que j’avais prévenu que je voulais m’adresser à vous tous. Voilà, c’est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Mon dernier match au Parc des Princes sera dimanche. C’est beaucoup d’émotions, beaucoup d’années où j’ai eu la chance et l’immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l’un des meilleurs clubs du monde, qui m’a permis d’arriver ici et de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur en côtoyant certains qui étaient les meilleurs de l’histoire, des grands champions. De grandir en tant qu’homme aussi avec toute la gloire et les erreurs que j’ai pu faire», a-t-il notamment expliqué. La fin d’une belle histoire avec de nombreux succès, des échecs européens avec toujours 0 Ligue des Champions à son compteur, mais aussi des polémiques qui auront entaché son parcours.

La suite après cette publicité

Après une première saison plutôt calme au PSG où il aura remporté la Coupe du monde 2018 dans la foulée, la deuxième saison de Kylian Mbappé dans la capitale se passera également très bien. Élu meilleur joueur de l’année en Ligue 1, il surprendra tout le monde lors des trophées UNFP en demandant ses responsabilités tout en laissant planer les doutes sur son avenir pour la première fois : «c’est un moment très important pour moi, j’arrive à un premier ou second tournant de ma carrière. J’ai découvert énormément de choses ici, je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce serait avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs pour un nouveau projet.» Une première sortie médiatique tranchante pour Kylian Mbappé qui ne manquera pas d’en reproduire. S’il se fendait de nouvelles sorties médiatiques, impactantes, cela va prendre plus d’importance à partir de la saison 2021/2022. En bisbille avec le Paris Saint-Germain où il était à un an de la fin de son contrat, l’arrivée de Lionel Messi et la détérioration de sa relation avec Neymar a amené de nouvelles tensions. En 2021 alors qu’il avait été remplacé et que Julian Draxler avait marqué contre Montpellier après une offrande de Neymar, Kylian Mbappé avait insulté son coéquipier : «ce clochard, il ne me fait pas la passe.» Des propos qu’il avait confirmé et assumé : «oui, oui, je l’ai dit. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. C’est pour ça que, tout de suite après, vu l’ampleur que ça avait pris, j’en ai parlé avec lui. On s’est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé et ça continuera, parce qu’on veut gagner, mais il ne faut pas qu’il y ait une certaine rancoeur. Il n’y en a pas du tout parce que je respecte le joueur et l’homme et j’admire ce qu’il est.»

À lire

PSG : Keylor Navas annonce aussi son départ

Un phénomène qui s’est amplifié

Dans un vrai jeu de chat et à la souris avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est finalement resté dans la capitale française et les tensions aussi. Déjà son message au moment de continuer avec le club français était teinté d’une drôle de sortie où il a annoncé soutenir le Real Madrid lors de la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool : «je voulais sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Je reconnais la chance et les privilèges qui étaient les miens d’être la convoitise d’une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de Ligue des Champions, à Paris. Chez moi.» Certains l’ont comprise, d’autres l’ont trouvé déplacé, mais cette déclaration n’a pas fait consensus. Après la prolongation de Kylian Mbappé, le joueur qui était déjà au centre des attentions médiatiques y a pris encore plus de place. Remplaçant Neymar dans la hiérarchie des tireurs de penalties, il en manquera un contre Montpellier le 13 août 2022 et Neymar se saisira du ballon lors d’une seconde tentative. Plus tard dans le match, Kylian Mbappé stoppera sa course en plein milieu d’une offensive. Un penaltygate qui sera géré en interne, mais qui annoncera la couleur. Quelques semaines plus tard alors que le duo Lionel Messi - Neymar est en pleine forme et que Kylian Mbappé n’est pas épanoui dans son rôle d’avant-centre, il publiera une photo sur son compte Instagram avec le hashtag Pivot Gang qui remettra le feu aux poudres. Interrogé par la suite, il pointera du doigt son utilisation en club par Christophe Galtier qui diffère de celle en sélection : «je joue différemment, on me demande d’autres choses ici. j’ai beaucoup plus de liberté. Ici, on me demande de faire le pivot.»

La suite après cette publicité

Alors que la Coupe du monde 2022 a fait office de bol d’air frais dans le contexte francilien, le retour à la compétition a fait rejaillir les divergences. En huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG avait perdu 1-0 contre le Bayern Munich et après ce match, Kylian Mbappé enverra une pique à ses coéquipiers et surtout à Neymar dont il a pointé du doigt l’hygiène de vie : «il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien, dorme bien.» Après le match retour et une élimination du PSG après une défaite 2-0, il s’est fendu d’une nouvelle phrase choc : «comme je l’ai dit à ma première conférence de presse de Ligue des champions cette saison, on allait faire le maximum. Notre maximum, c’est ça, c’est la vérité.» Mis en lumière comme seule vedette d’un clip de réabonnement du PSG, Kylian Mbappé ira de nouveau d’une sortie sur son compte Instagram : «je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain.» À la mi-juin, le clan Mbappé allumera une nouvelle mèche avec une lettre adressée au Paris Saint-Germain qui va mettre le feu aux poudres.

Annonçant qu’il n’activera pas la troisième année de son contrat qui était en option, Kylian Mbappé se retrouvait ainsi libre à la fin de la saison 2023/2024. Peu après, alors que Nasser al-Khelaïfi avait publiquement pris la parole en disant que le joueur ne pouvait pas partir librement du PSG, un entretien de Kylian Mbappé pour France Football était marqué par une phrase qui n’est pas passée en interne : «je pense que jouer au Paris-SG, ça n’aide pas beaucoup, car c’est une équipe clivante, un club clivant.» Privé de la tournée asiatique en Corée du Sud et au Japon, il avait manqué la première journée de Ligue 1 contre Lorient (1-1). Si cela s’est ensuite calmé, cette saison, le cas Mbappé a encore rejailli après un match contre Monaco où il était sorti à la mi-temps et avait décidé de partir directement dans les tribunes. Cela a installé pas mal de doutes sur sa relation avec Luis Enrique et avait obligé le joueur à intervenir médiatiquement pour calmer le jeu. Si le Paris Saint-Germain devra digérer le départ de Kylian Mbappé, celui-ci devrait néanmoins apporter du calme après plusieurs années agitées en coulisses …