Nantes - PSG : les compositions probables

C’est le jour de la rentrée pour le Paris Saint-Germain. Déjà vainqueur de la Supercoupe d’Europe en s’imposant aux tirs au but contre Tottenham, les Parisiens débutent leur saison de Ligue 1 par un déplacement sur la pelouse du FC Nantes, ce dimanche (21 heures). Un début de saison particulier pour Luis Enrique et ses hommes, qui n’ont pas eu de préparation et ont rapidement enchaîné, après le Mondial des Clubs début juillet, aux États-Unis. «Tous les débuts de saisons sont difficiles. On veut retrouver ce feeling qu’on cherche, au fur et à mesure des entraînements. Je vois déjà l’amélioration après une semaine», assurait Luis Enrique, en conférence de presse.

Pour sa première sortie à l’extérieur de la saison, Luis Enrique pourrait alors faire tourner. Mais dans les cages, Lucas Chevalier resterait titularisé, après avoir été lancé dans le grand bain contre les Spurs. Devant lui, Lucas Hernández et Achraf Hakimi retrouveraient du temps de jeu sur les ailes, alors que Willian Pacho serait aligné en charnière centrale, aux côtés de la recrue tant attendue Illya Zabarnyi, partie pour faire ses débuts à la Beaujoire.

Luis Enrique a fait tourner

Pour le milieu de terrain, on devrait retrouver du classique, avec la présence de Fabian Ruiz, aux côtés de Vitinha et Warren Zaire-Emery, en l’absence de Joao Neves, toujours suspendu. L’attaque parisienne serait également remaniée, avec la présence de Gonçalo Ramos en pointe, avec Désiré Doué et le jeune Ibrahim Mbaye sur sa gauche. Une composition remaniée, pour un PSG qui n’est pas encore prêt à 100%. Et face à eux, le FC Nantes compte bien en profiter. Avec un effectif bien changé cet été, les Canaris débuteront la saison sous un 4-3-3 avec la présence de Cozza, Tati, la recrue estivale Awaziem et Amian en défense.

Lepenant, également acheté définitivement cet été, Coquelin et le jeune Leroux animeront le milieu de terrain. En attaque, El-Arabi a été laissé sur le banc, et Benhattab, de retour d’un prêt à Aubagne, a été préféré. Mohamed occupera la pointe de l’attaque, alors qu’Abline, toujours sollicité pour un départ, est aussi présent. Une belle entrée en matière pour les deux équipes, qui ont gros à jouer pour cette saison.

