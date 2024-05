Serie A : l’AC Milan cartonne Cagliari et sécurise sa deuxième place

À trois journées de la fin du championnat, l’AC Milan recevait les Sardes de Cagliari à San Siro. Pour ce qui semble être ses derniers matchs sur le banc milanais, Stefano Pioli avait misé sur une attaque composée de Samuel Chukwueze, Christian Pulisic et Olivier Giroud. Plus réalistes, les Rossoneri ont ouvert le score grâce à Ismael Bennacer, auteur de son premier but de la saison. En seconde période, ce sont les remplaçants qui ont dynamisé le jeu.

Classement Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Milan 74 36 29 22 8 6 72 43 15 Cagliari 33 36 -27 7 12 17 38 65

Rafael Leão, d’abord passeur décisif pour Christian Pulisic après un raid solitaire, a ensuite alourdi le score en marquant lui-même grâce à un but après un crochet sur le gardien. Le Néerlandais Tijjani Reijnders a également contribué en marquant un but. À la fin, l’AC Milan l’emporte cinq buts à un face à Cagliari, malgré une réduction du score de Nahitan Nandez. Cette victoire confortable assure aux Milanais leur deuxième place en championnat. Pour Cagliari, la saison est loin d’être terminée. Bien qu’ils aient encore trois points d’avance sur la zone de relégation, les deux derniers matchs (contre Sassuolo et la Fiorentina) seront décisifs pour la quête du maintien.