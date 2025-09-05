Menu Rechercher
Commenter 2
Exclu FM QSL

Abdou Diallo débarque à Al-Duhail

Par Santi Aouna - Josué Cassé
Abdou Diallo avec le PSG, à l'échauffement @Maxppp

Passé par le Paris Saint-Germain, Abdou Diallo va découvrir un nouveau challenge. Sous les couleurs d’Al-Arabi depuis août 2023, le défenseur de 29 ans reste au Qatar mais évoluera désormais dans un autre club.

La suite après cette publicité

Selon nos dernières informations, l’international sénégalais (31 sélections, 2 buts) a signé son nouveau contrat avec Al-Duhail, autre écurie de la Qatar Stars League. La saison passée, l’ancien joueur de Leipzig avait disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues (1 passe décisive).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

QSL
Al Duhail
Abdou Diallo

En savoir plus sur

QSL Qatar Stars League
Al Duhail Logo Al Duhail
Abdou Diallo Abdou Diallo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier