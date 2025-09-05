Abdou Diallo débarque à Al-Duhail

Passé par le Paris Saint-Germain, Abdou Diallo va découvrir un nouveau challenge. Sous les couleurs d’Al-Arabi depuis août 2023, le défenseur de 29 ans reste au Qatar mais évoluera désormais dans un autre club.

Selon nos dernières informations, l’international sénégalais (31 sélections, 2 buts) a signé son nouveau contrat avec Al-Duhail, autre écurie de la Qatar Stars League. La saison passée, l’ancien joueur de Leipzig avait disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues (1 passe décisive).