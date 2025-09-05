Allemagne : Rüdiger a explosé dans le vestiaire après la défaite contre la Slovaquie

Antonio Rüdiger s’est retrouvé au cœur de la tempête après la défaite de l’Allemagne face à la Slovaquie (2-0). Pointé du doigt pour sa fébrilité défensive sur les deux buts encaissés, le défenseur du Real Madrid n’a pas fui ses responsabilités. Bien au contraire. Dans le vestiaire, le Madrilène a pris la parole devant ses coéquipiers et, selon Bild, il a même crié pour secouer un groupe jugé trop apathique. « L’entraîneur a parlé à l’équipe, et Toni Rüdiger aussi », a confirmé son coéquipier Maximilian Mittelstädt. Le ton, lui, aurait dépassé le cadre habituel, preuve de la tension qui règne dans une Mannschaft fragilisée.

Julian Nagelsmann, lui aussi préoccupé, a rappelé que chaque match devait être abordé « comme une demi-finale de Ligue des Champions ». Ce double discours, venu à la fois du sélectionneur et de son taulier défensif, sonne comme un véritable électrochoc avant la réception de l’Irlande du Nord dimanche à Cologne. L’Allemagne, en pleine crise de résultats avec trois défaites consécutives, joue bien plus qu’une rencontre de qualification : c’est sa crédibilité et sa confiance collective qui sont désormais en jeu.