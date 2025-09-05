Menu Rechercher
Commenter 5
Eliteserien

Erling Haaland enrage contre son club formateur

Par Aurélien Macedo
1 min.
Erling Haaland @Maxppp

Star de Manchester City, l’attaquant norvégien Erling Haaland (25 ans) avait préalablement débuté sa carrière du côté de Bryne en Norvège avant de passer par Molde, le Red Bull Salzbourg et le Borussia Dortmund. Le buteur de Manchester City a d’ailleurs enragé après son club formateur quand celui-ci a décidé de libérer trois joueurs de leur contrat en plein milieu de la saison.

La suite après cette publicité

«Parlez, Bryne FK. Que se passe-t-il ? Oui, je devrais (dormir ndlr), mais il y a le chaos dans mon club d’origine, et cela me met en colère, alors maintenant je ne peux pas dormir», a ainsi publié Erling Haaland sur son compte Snapchat. Le 14e du championnat norvégien sur 16 et actuel barragiste a décidé de libérer Axel Kryger, Jens Husebo et Robert Undheim.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliteserien
Bryne
Erling Haaland

En savoir plus sur

Eliteserien Eliteserien (Norvège)
Bryne Logo Bryne
Erling Haaland Erling Haaland
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier