Erling Haaland enrage contre son club formateur

Star de Manchester City, l’attaquant norvégien Erling Haaland (25 ans) avait préalablement débuté sa carrière du côté de Bryne en Norvège avant de passer par Molde, le Red Bull Salzbourg et le Borussia Dortmund. Le buteur de Manchester City a d’ailleurs enragé après son club formateur quand celui-ci a décidé de libérer trois joueurs de leur contrat en plein milieu de la saison.

«Parlez, Bryne FK. Que se passe-t-il ? Oui, je devrais (dormir ndlr), mais il y a le chaos dans mon club d’origine, et cela me met en colère, alors maintenant je ne peux pas dormir», a ainsi publié Erling Haaland sur son compte Snapchat. Le 14e du championnat norvégien sur 16 et actuel barragiste a décidé de libérer Axel Kryger, Jens Husebo et Robert Undheim.