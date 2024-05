Thomas Tuchel se fait détruire par les consultants

En tenant la qualification jusqu’à la 88e minute, Thomas Tuchel et ses joueurs pouvaient être très frustrés à la fin du match. Les choix du technicien allemand n’ont pas fait l’unanimité, au contraire. L’ancien entraîneur de Chelsea et du PSG a été évoqué à l’issue de la rencontre par différents consultants anglais. Ils se sont attaqués à ses changements.

Paul Scholes explique pourquoi sortir Harry Kane et modifier le système tactique était une erreur : « la sortie de Kane était étrange. Même s’ils marquent un but, il y a encore des prolongations, des pénalités à venir aussi, vous savez à quel point il est fort. L’entrée de Kim était la plus étrange. Je pensais qu’ils avaient l’air assez à l’aise dans le jeu jusque-là. Ils sont à trois derrière. Le départ de Kim la semaine dernière a été un désastre pour lui et encore une fois, il a regardé un peu partout » a-t-il déclaré sur TNTSports. L’ancien milieu du Bayern (2000-2007), Owen Hargreaves, était également dans une totale incompréhension sur ces choix : « c’est l’un des plus gros changements que j’ai jamais vu dans un match de football de cette ampleur. Vous ne pouvez pas le faire sortir ! Il reste cinq minutes à jouer, dix minutes de prolongation, quinze minutes. J’ai tout de suite dit à Scholes qu’ils allaient marquer ». Alors que certaines rumeurs envoient Thomas Tuchel à Manchester United, l’Allemand devrait vite s’habituer aux critiques quotidiennes des consultants anglais.