PSG : l’annonce du départ de Kylian Mbappé fait déjà polémique

C’est désormais officiel : Kylian Mbappé ne portera plus les couleurs du Paris Saint-Germain à partir de la saison prochaine. Après 7 ans passés à Paris, le champion du monde 2018 a décidé d’insuffler un nouvel élan à sa carrière. Ce vendredi via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, il a ainsi annoncé son départ du club, sans préciser où il irait pour le moment. Le suspense est relatif : il rejoindra le Real Madrid cet été. En ce qui concerne sa vidéo, libre à chacun d’en faire l’interprétation de son choix. Mais ce qui est certain, c’est qu’elle n’a pas fait l’unanimité. L’éditorialiste Daniel Riolo, peu adepte des éléments de langage et réputé pour ses avis tranchés, a par exemple pointé du doigt l’absence de sincérité de Kylian Mbappé.

«J’ai l’impression que Mbappé veut incarner tout ce qu’il y a de nouveau dans notre société, dans notre football, a-t-il déploré sur RMC. Moi je n’y arrive pas, je ne comprends pas. Faire ça sur ses réseaux sociaux pour tout contrôler, mot pour mot, à la virgule près… Genre premier de la classe. Chaque mot est pesé. Quand il est interviewé, en impro, il se débrouille très bien. C’est un garçon intelligent qui s’exprime bien. Pourquoi faire aussi compliqué, être aussi peu sincère finalement en préparant tout ? On dirait un homme politique. Ça m’a déplu… la forme. Tout est calculé, ça manque de sincérité. Donne une belle interview dans un média !»

L’absence de remerciements pour Nasser fait parler

De son côté, Rolland Courbis s’est dit «étonné» par le timing de cette annonce : «s’il nous parle aujourd’hui dans cette vidéo, c’est parce qu’il y a eu l’élimination contre Dortmund. Tant qu’il pouvait y avoir une finale entre le PSG et le Real Madrid, il ne pouvait pas l’officialiser même si tout le monde était au courant», a exprimé l’ancien coach de l’OM. Mais ce qui est largement mis en évidence, c’est aussi l’absence de remerciements de Nasser Al-Khelaïfi, patron du PSG.

On savait que les relations entre les deux hommes s’étaient nettement refroidies ces derniers mois, au point de passer du froid au polaire, mais on imaginait que le Français mettrait au moins les formes pour éviter une éventuelle polémique. Sur les réseaux sociaux, c’est pourtant ce qui est le plus ressorti. Le journaliste de France Bleu Paris, Romain Beddouk, a par exemple évoqué un manque de gratitude du joueur envers son patron : «il a nommé les coaches, il a nommé Leonardo, il a remercié tous les salariés. Tout le monde sauf Nasser Al-Khelaïfi, l’homme qui (à tort) lui a tout donné et plus que l’imaginable. Drôle de gratitude. Merci Kylian pour les titres nationaux, deviens Roi de la stat à Madrid.» Une annonce aussi clivante que le personnage.