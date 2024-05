D1 Arkema : le PSG écarte le Paris FC aux tirs au but et file en finale des play-offs

Au terme d’un duel 100% francilien complètement fou au Parc des Princes, ce sont les joueuses du PSG qui ont arraché le premier ticket pour la première finale des playoffs de l’histoire du championnat de France féminin. Menées à la mi-temps d’un but à cause d’une erreur de relance de la gardienne polonaise Katarzyna Kiedrzynek exploitée par la numéro 10 du PFC, Clara Mateo (0-1, 36e), les Parisiennes ont rectifié le tir en deuxième mi-temps grâce à Marie-Antoinette Katoto. L’attaquante des Bleues a d’entrée de seconde période pensé égaliser. Mais en position illicite, la VAR (utilisée pour la première fois en D1 Arkema) a annulé le but de la joueuse de 25 ans. Il fallait attendre un penalty transformé par Grace Geyoro (1-1, 52e) pour voir le PSG égaliser avant que Daphne Corboz ne redonne l’avantage au Paris FC (1-2, 56e).

Dans une seconde période où les occasions se sont enchaînées de part et d’autre, Marie-Antoinette Katoto est parvenue à égaliser (2-2, 72e). Les joueuses du PSG ont accéléré en fin de match mais sont tombées sur une gardienne du PFC, Chiamaka Nnadozie, héroïque, enchaînant les parades, dont un double arrêt magistral dans les ultimes secondes. Dos à dos, les deux formations se sont départagées lors d’une séance de tirs au but. L’arrêt de Katarzyna Kiedrzynek sur le deuxième tir au but du PFC a été décisif. La gardienne du PSG a envoyé les siennes en finale (2-2, 5-4 t.a.b). Les joueuses du PFC auront toutefois encore la petite finale à jouer pour tenter de se qualifier pour la Ligue des Champions. Demain, les Lyonnaises, premières de la phase régulière, affronteront le Stade de Reims, l’invité surprise de ces playoffs, au Parc OL à 17h00.