La réponse cash d’Alphonso Davies sur son avenir

Remplaçant au coup d’envoi hier soir au stade Santiago-Bernabéu, Alphonso Davies (23 ans) est entré en jeu après la sortie sur blessure de Serge Gnabry. Le Canadien, sous contrat jusqu’en 2025, a été décisif puisqu’il a marqué un superbe but et ouvert le score pour les siens. Mais son équipe s’est finalement inclinée 2 à 1 et a été éliminée.

Après la rencontre, Davies, que l’on annonce depuis plusieurs mois au Real Madrid, a évoqué son avenir. Ses propos sont relayés par AS. «Vais-je revenir au Bernabéu ? Mon agent est en discussion avec le Bayern Munich. Quoi qu’il arrive, je suis très reconnaissant envers le Bayern.» Le message est passé…