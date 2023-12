Manchester City a bouclé le transfert du prodige Claudio Echeverri

Il n’a que 17 ans, mais Claudio Echeverri est déjà bien connu. En Amérique du Sud du moins, où il est considéré comme l’un des meilleurs jeunes du continent, lui qui vient de remporter le Trophée des Champions face à Rosario Central (2-0). Ces dernières semaines, il a été annoncé du côté de bien des grosses écuries en Europe, dont Manchester City, ou le FC Barcelone et Chelsea. Dans ce dossier, les Mancuniens faisaient tout de même office de favoris et étaient présentés de la sorte depuis un moment déjà.

Si on utilise le passé, c’est parce que le champion d’Europe en titre n’est plus le favori… Mais l’acheteur confirmé. Tous les médias argentins, dont Clarin par exemple, l’annoncent en cette soirée de mardi : Claudio Echeverri sera joueur de Manchester City. Clarin explique que les derniers détails de l’accord sont en train d’être réglés entre les deux clubs.

Guardiola devra attendre

Les Cityzens vont débourser un peu plus de 20 millions d’euros pour l’attaquant de 17 ans, et River Plate bénéficiera d’un pourcentage à la revente. Les bonnes relations entre River Plate et le City Football Group ont grandement facilité l’opération, alors que les deux parties avaient travaillé ensemble sur le deal Julian Alvarez il n’y a pas si longtemps que ça. D’ailleurs, Echeverri ne débarquera pas en Angleterre cet hiver.

Il jouera encore à River en 2024, comme l’a confié un dirigeant du géant argentin à Clarin, et rejoindra Manchester dans un an, en janvir 2025. Il disputera donc une saison entière de plus en Argentine, avec comme objectif de remporter la Copa Libertadores, avant de faire le grand saut et de croiser l’Atlantique. Mais c’est déjà un sacré cadeau qu’est certain de recevoir Pep Guardiola dans un an. S’il est toujours là, bien évidemment…