PSG : Warren Zaïre-Emery se sent déjà champion de France

Officiellement prolongé par le club de la capitale jusqu’en 2029, Warren Zaïre-Emery, passeur décisif lors du nul (3-3) concédé face au HAC, a vécu une soirée spéciale. Présent en zone mixte après la rencontre, le jeune milieu de terrain parisien a tenu à remercier l’ensemble du club pour cette prolongation. L’occasion également pour lui d’assurer que le club de la capitale - qui compte 12 points d’avance sur l’AS Monaco avec un match de plus à quatre journées de la fin - était d’ores et déjà champion, bien que le vestiaire parisien devra encore faire preuve d’un peu de patience pour acter mathématiquement ce nouveau titre.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 70 31 47 20 10 1 76 29 15 Le Havre 29 31 -11 6 11 14 30 41

«On a su décrocher le 3-3, et on va attendre, comme vous l’avez dit, tranquillement le match de Monaco, en espérant être champion le plus rapidement possible. Oui, je pense que l’on est champions. Je ne sais pas à quoi près, mais on est champions. Et on est très content parce que ça montre aussi la régularité que l’on a eue tout au long de la saison et c’est quelque chose de pas facile, cela montre la bonne saison que l’on a faite», a ainsi lancé le Tricolore de 18 ans. Pour rappel, si l’AS Monaco ne l’emporte pas face à l’OL, ce dimanche, le PSG pourra fêter le 12e titre de son histoire.