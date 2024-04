Le PSG sera sacré champion de France dimanche si…

Tenu en échec (3-3) face au Havre, samedi soir, à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’est toujours pas officiellement champion de France pour la douzième fois de son histoire. Questionné à ce sujet, Luis Enrique a pourtant assuré qu’il se sentait «déjà champion». Il faut dire qu’avec ce résultat nul, le club de la capitale compte désormais 12 points d’avance sur l’AS Monaco, qui n’a plus que quatre matches à jouer.

Le PSG peut, par ailleurs, compter sur une bien meilleure différence de buts (+47 contre +18). Cependant et pour officialiser un nouveau titre sur la scène nationale, les Rouge et Bleu devront patienter mais pourraient célébrer dès dimanche. Pour cela, les Asémistes ne doivent pas gagner contre l’OL (coup d’envoi à 19 heures). Une défaite ou un nul laisserait en effet l’équipe du Rocher à plus de neuf points avec seulement trois matches encore à disputer. Encore un peu de patience…