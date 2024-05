Le PSG n’a rien prévu pour la dernière de Kylian Mbappé au Parc des Princes

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé a officialisé, vendredi soir, son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison. Une sortie médiatique largement commentée avant de voir le Bondynois fouler, une dernière fois, la pelouse du Parc des Princes sous le maillot parisien. Dans cette optique, beaucoup d’observateurs se demandent quel hommage sera réservé à l’ancien Monégasque dimanche soir et selon les dernières informations de L’Equipe, celui-ci pourrait s’avérer minime…

Si les supporters lui rendront d’abord hommage avec un gros tifo, des chants et une communion après la rencontre, le quotidien français assure que le club n’a, de son côté, pas prévu de moment particulier en marge des célébrations pour le titre, précisant que le PSG - qui attend encore de pouvoir en discuter avec l’intéressé - se laisse le temps d’organiser un évènement commun plus tard. Reste désormais à savoir si Michel Montana, speaker au Parc des Princes depuis 1998 et qui vivra aussi son dernier match au stade, laissera son micro au numéro 7 parisien pour lui permettre de glisser quelques mots.

