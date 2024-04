PSG - Le Havre : les notes du match

Une soirée aux enjeux multiples pour le Paris Saint-Germain. Quelques jours après avoir terrassé Lorient au Moustoir, le PSG retrouvait le Parc des Princes pour y recevoir le Havre, ce samedi. Outre la perspective de faire le plein de confiance avant de défier le Borussia Dortmund en demi-finale aller de Ligue des Champions, le club de la capitale n’avait besoin que d’une petite victoire pour remporter pour la 12e fois de son histoire le championnat de France face à une équipe normande dans le dur et ayant perdu 8 de ses 10 derniers matchs de Ligue 1. Avec un onze type remanié, la formation francilienne ne tardait pas à prendre le jeu en main.

Confisquant le ballon, le PSG déployait par la suite ses premières offensives. Toutefois, la réussite fuyait aux hommes de Luis Enrique, bien trop imprécis dans le dernier geste à l’image de Dembélé (10e). Bien qu’outrageusement dominés par les locaux, les Hacmens prenaient les devants contre le cours du jeu. Sur la première incursion havraise dans la surface parisienne, Sabbi décalait subtilement Opéri. Arrivé lancé, le défenseur normand croisait sa frappe pour mystifier Navas (0-1, 19e). Cueillis à froid, les Franciliennes répliquaient immédiatement. Face à une défense adverse à l’arrêt, Zaïre-Emery servait Barcola au second poteau pour le but de l’égalisation (1-1, 28e).

Parvenant enfin à concrétiser sa domination, le PSG repartait à l’assaut du but havrais. Il fallait un sauvetage incroyable de Salmier pour écœurer Kolo Muani (33e) et préserver les chances de son équipe. Méconnaissable par rapport à ses dernières sorties en championnat, le HAC jouait crânement sa chance. Collectivement impliqué, juste dans la construction de son jeu, le promu profitait de la passivité défensive pour reprendre les commandes au tableau d’affichage. Trouvé par Négo aux 16 mètres, Ayew se décalait sur son bon pied pour tromper Navas, bien aidé par une déviation de Danilo (1-2, 38e). Pour son quatrième but de la saison, le Ghanéen validait un premier acte plus que satisfaisant d’une formation havraise décomplexée et très efficace sur ses rares offensives.

Dos au mur, Luis Enrique bouleversait ses plans en lançant notamment Mbappé après le repos aux côtés de Kang-In Lee et Mayulu. Dans la lignée de sa prestation de la première période, le PSG monopolisait le cuir sans trouver la faille. Pire encore, le club de la capitale offrait le but du break à son adversaire. Lancé dans la profondeur, Négo prenait le meilleur sur Danilo avant d’être freiné involontairement par le Portugais. Sans trembler, Touré se chargeait de sanctionner les Parisiens sur penalty (1-3, 60e). Acculé dans sa moitié de terrain, Le Havre subissait et voyait le PSG revenir dans son rétroviseur suite à la réduction de l’écart signée Hakimi sur un service de Ramos (2-3, 77e). Refusant la défaite, le PSG étouffait son adversaire et s’en remettait à son attaquant portugais, en plein bourre ces temps-ci, pour arracher le point du nul sur le fil (3-3, 90e+5). Tenu en échec sur ses terres, le PSG devra patienter avant de soulever le trophée. En face, Le Havre sort temporairement de la zone rouge.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 70 31 47 20 10 1 76 29 15 Le Havre 29 31 -11 6 11 14 30 41

L’homme du match : - Opéri (7,5) : superbe percée offensive en première période et superbe finition pour ouvrir le score (19e). De manière générale, il a été précieux sur les montées de son équipe et sur les phases de transition et de contre. Il a su aussi se montrer présent sur quelques interventions défensives, en réalisant des retours capitaux sur son aile pour dégager le danger en corner (32e, 37e).

Paris Saint-Germain

- Navas (3,5) : pour son troisième match de la saison en Ligue 1, le deuxième gardien du PSG a été très friable. Le Costaricien s’est incliné sur la première frappe cadrée du match des Havrais (19e). Quelques minutes plus tard, il a également été trop court sur le but d’André Ayew (38e). Sans arrêt majeur, il a facilement capté quelques frappes moins dangereuses (26e). Sur le penalty d’Abdoulaye Touré, le gardien du PSG est parti du mauvais côté. Comme contre Reims et Lille lors de ses deux dernières titularisations, il n’a pas été rassurant.

- Hakimi (5,5) : comme souvent cette saison, Achraf Hakimi a davantage brillé loin de son but. Il s’est proposé dans la profondeur, sur des centres ou des passes longues pendant la première mi-temps (6e, 16e, 52e). Au cours du premier acte, le Marocain a davantage évolué dans la peau d’un ailier ce qui a porté défaut à son équipe. C’est d’ailleurs en exploitait son couloir délaissé que les Havrais ont ouvert le score. Friable défensivement, il s’est bien repris en marquant le but égalisateur sur un ballon récupéré haut dans le camp havrais (78e).

- Marquinhos (4,5) : joueur le plus capé de l’histoire du PSG depuis le week-end dernier, le capitaine parisien a livré une prestation moyenne au Parc des Princes. Sans être véritablement mis en difficulté par les Havrais, il n’a pas non plus démontrer une grande solidité défensive. Il a été remplacé par Milan Skriniar (62e). Le Slovaque a été propre dans ses interventions et dans ses relances courtes.

- Pereira (3,5) : de nouveau associé à Marquinhos dans l’axe de la défense, le Portugais a eu du mal à défendre face à André Ayew. L’ancien Marseillais l’a considérablement embêté comme sur son but, où le Portugais lui a littéralement ouvert la voie. Globalement, le milieu défensif de formation a été trop passif dans ses duels. En voulant dégager le ballon, il a tapé le pied de Loïc Nego, provoquant ainsi un penalty (60e). Deux erreurs qui ont coûté deux buts et les trois points au PSG.

- Beraldo (4) : le Brésilien a enchaîné contre Le Havre son deuxième match consécutif dans le couloir gauche de la défense parisienne. Pris en profondeur puis par une talonnade de Loic Nego, il s’est laisser duper sur le deuxième but des Normands. À contre-temps sur certaines interventions, il a compensé ses lacunes par un bon placement. Par la suite, il s’est limité à ses tâches défensives.

- Vitinha (4) : le "petit prince du Parc" a été plus en retrait ce soir face au Havre. Moins présent en phase défensive, il a manqué de tranchant dans ses interventions en première mi-temps. Le Portugais a enchaîné les tentatives en toute fin de match (89e, 90e+3, 90e+6) sans trouver la faille.

- Zaïre-Emery (6,5) : apparu quelques minutes avant tout le monde sur la pelouse du Parc des Princes avec son président, le milieu de terrain a annoncé sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2029 à ses supporters avant le coup d’envoi du match. Sur le terrain, il a démarré tambour battant avec une percée de 40 mètres conclue par une frappe (12e). Il s’est également distingué par une passe décisive sur le but de l’égalisation de Bradley Barcola (29e). Élément clé pour trouver la faille dans les derniers mètres, il n’a pas trouvé les espaces pour lancer ses attaquants. Il a en revanche beaucoup aidé dans la récupération des ballons.

- Dembélé (5,5) : seul joueur dans le XI parisien à avoir joué dans la semaine contre Lorient, l’ailier français n’a pas enchaîné avec une quatrième partie consécutive en tant que buteur. Devenu le leader de l’attaque parisienne, il a pris ses responsabilités d’entrée. Le numéro 10 parisien s’est essayé dans des positions délicates (15e) et a de nouveau tenté sa chance sur un corner rentrant pour essayer de tromper le gardien (22e). Il a perdu de l’influence ensuite lorsque Le Havre a accéléré. En vue du match de Ligue des Champions mercredi, il a été sorti à la mi-temps. Kylian Mbappé (4,5) l’a remplacé. Discret pendant vingt minutes, il a eu une possibilité sur un ballon arrêté (66e). Il n’a pas été trouvé dans de bonnes conditions ensuite.

- Asensio (4) : une partie assez décevante de la part de l’Espagnol. Brillant la semaine passée contre l’OL, l’ancien joueur du Real n’a pas réussi à mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Le milieu de terrain a perdu peu de ballons, mais n’a rien créé non plus. Il a aidé sur le côté gauche par son repli défensif. Il a dû céder sa place à la mi-temps pour Kang-In Lee (6). Après un excellent contrôle orienté, le Coréen a été contré par un Havrais (67e). Plus central que sur le côté droit, le numéro 19 du PSG a apporté de la vista. Il a distillé le dernier centre sur le but égalisateur de Goncalo Ramos.

- Barcola (7) : très en forme depuis son retour de blessure il y a quelques semaines, Bradley Barcola s’est de nouveau montré décisif aujourd’hui. En confiance dans ses choix, il a tenté un geste difficile dans les airs. Son ciseau n’a trouvé qu’un défenseur adverse (25e). Il a ensuite été à la finition d’une action collective éclair (29e). Comme Ousmane Dembélé, il a été préservé en seconde période. Senny Mayulu (4,5) l’a remplacé. Le jeune ailier de 17 ans, auteur d’une belle prestation lors de sa titularisation cette semaine contre Lorient, a été dans le dur ce soir.

- Kolo Muani (4) : l’attaquant français a retrouvé une position de numéro 9 ce soir, Gonçalo Ramos et Kylian Mbappé étant laissés sur le banc de touche par Luis Enrique. Son manque de confiance actuel s’est fait ressentir. Sevré de ballon, on ne l’a pas assez vu durant le premier acte. En début de deuxième période, les Havrais l’ont bien contenu. À l’heure de jeu, Goncalo Ramos (62e) l’a remplacé pour davantage de réussite. Plus fluide dans ses courses, il a été déterminant en trouvant son latéral droit Achraf Hakimi en profondeur. Il a lui trouvé une première fois le gardien dans son face-à-face (85e). Puis en toute fin de match, le Portugais a délivré les siens grâce à une merveille de tête.

Le Havre

- Desmas (5) : il n’a pas beaucoup été dérangé pendant presque une heure. En première période, la seule frappe cadrée a été celle du but de Bradley Barcola mais le portier havrais ne pouvait pas vraiment faire mieux. Match assez neutre de Desmas qui n’a pas réalisé de gros arrêts de la soirée mais qui n’a pas non plus été mis en grand danger par les attaquants parisiens pendant plus d’une heure. Sans se reposer sur ses lauriers, il a su réagir en fin de rencontre pour maintenir le score havrais avec une jolie parade sur Gonçalo Ramos (84e), avant de plier sur la tête du Portugais (90e+6).

- Operi (7,5) : voir ci-dessous

- Lloris (6) : quelle prestation XXL du défenseur havrais. Cinq dégagements, deux récupérations, deux tacles, deux tirs bloqués… Il a noirci sa feuille de stats défensives avec une certaine sérénité. Il n’a commis aucune faute, a perdu très peu de ballons et a affiché en fin de match près de 85% de passes réussis sur une trentaine de ballons touchés. Difficile d’en demander plus un défenseur, qui plus est face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

- Salmier (5) : le calme incarné, il n’a jamais paniqué devant les percées offensives. Toujours un pied qui traînait, toujours une tête qui rôdait, pour dégager le danger. Il a rempli son rôle de dernier rempart axial à merveille. Il a même pu se montrer présent sur certaines séquences offensives, notamment de la tête sur corner. Il a néanmoins pas marqué Sal

- Sangante (4,5) : sans réaliser de grosses erreurs criantes, il a été bien moins rassurant que ses deux compères en défense. Avec plus de dix ballons perdus et très peu de duels joués, il a parfois disparu sur certaines phases offensives parisiennes. Il faut néanmoins souligner plusieurs dégagements précieux pour faire reculer le bloc du PSG. Pas de récupération ou de tirs bloqués et un avertissement en fin de match pour une faute tardive (90e+7).

- Nego (7) : à l’image de son comparse à gauche de la défense, il a réalisé une grosse première période avec beaucoup d’efficacité et de réalisme. Il a été très important sur les percées offensives avec plusieurs centres bien sentis comme sur le deuxième but havrais où il a parfaitement glissé le ballon à Andre Ayew (38e). Sur le premier but aussi, il a été présent dans le jeu de transition très rapide en une-deux pour trouver le passeur décisive Sabbi (19e). En défense, comme Operi, ses retours pour repousser le danger ont été indispensables comme sur Asensio par exemple (18e). C’est lui qui a provoqué le pénalty sur Danilo Pereira qui a permis au HAC de tripler la mise (61e). Un match parfait du début à la fin.

- Touré (5,5) : s’il n’a pas été très visible en première période, il s’est montré décisif en transformant le pénalty provoqué par Nego. Avec ce troisième but, le HAC a pu se mettre à l’abri. Dans le reste de sa copie, Touré a sorti la carte de l’assurance tout risque, surtout en défense où il a su dégager les ballons dangereux et repousser les centres parisiens intéressants. Pas trop d’erreur ou de déchet aux abords de sa surface, un match solide.

- Targhalline (6) : toujours très présent dans l’entrejeu havrais, il a rendu une copie complète dans le milieu du HAC. En attaque, il a été l’un des éléments moteurs du système normand, notamment sur les premiers ballons après les récupérations. Il a d’ailleurs terminé la rencontre avec trois interceptions et en ayant touché plus de 40 ballons sans en perdre beaucoup. Costaud et solide, il a rempli son rôle. Remplacé par Kuzyaev à la 82ème minute

- Ayew (7) : sur l’ouverture du score, il a fait parler son talent avec cette formidable talonnade pour trouver Sabbi. Quelques minutes après l’égalisation parisienne, l’ancien joueur de l’OM a su se ferrer un chemin dans la défense parisienne pour croiser un tir et doubler la mise avec un peu de réussite, le cuir étant contré (38e). Remplacé par Kechta à la 71ème

- Sabbi (6) : gros volume de jeu de l’international américain. L’ouverture du score havraise vient d’une passe décisive de Sabbi qui a parfaitement su trouver Opéri de l’autre côté avec un ballon brossé et donné dans les temps.

- Casimir (5) : s’il a été légèrement moins mis en avant que ses coéquipiers offensifs, il est néanmoins resté dans son match et surtout très propre dans ses prises de décisions. Même s’il n’a touché que 20 ballons, il a réussi toutes les passes qu’il a tenté sans réel déchet dans sa production offensive. Il a su donner les bons ballons dans le tempo adéquat, surtout dans les opportunités de contres. Remplacé par Joujou à la 82ème minute