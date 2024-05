Brest : Pierre Lees-Melou ne ferme pas la porte à un départ

Malgré un exercice 2024-2025 qui s’annonce d’ores et déjà palpitant pour des Ty-Zefs assurés de disputer l’Europe, le Stade Bretois risque néanmoins de perdre certains joueurs clefs. Alors que Lilian Brassier a obtenu un bon de sortie, Pierre Lees-Melou n’a pas non plus caché ses envies d’ailleurs. Dans une interview accordée à L’Équipe, le joueur de 30 ans a indiqué qu’il restera attentif aux offres qui se présenteront à lui.

« Il faut aussi que j’aie des propositions, ce qui n’est pas encore le cas. S’il y en a, on les étudiera, et moi seul prendrai ma décision. Cet hiver, je disais : "ne m’appelez pas, même si vous avez un club". Mais quand vous avez des propositions difficiles à refuser, sportivement et financièrement, forcément vous vous posez la question. Je ne peux rien certifier. Je vais avoir 31 ans (le 25 mai), je ne me sens pas vieux, je suis toujours ambitieux. On verra si ça coche toutes les cases. Aujourd’hui, je n’ai rien » a-t-il déclaré au quotidien sportif. Vendredi, Pierre Lees-Melou et les siens accueilleront le Stade de Reims pour un match qui pourrait décider de leur participation à la Ligue des Champions.