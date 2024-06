Vidéo : le penalty gag qui élimine la France de la Kings World Cup

C’est une vidéo qui fait déjà le tour du monde et qui déchaîne les internautes. Ce dimanche soir, l’équipe de France a été éliminée de la Kings World Cup, la compétition créée par Gérard Piqué. Dans son match de barrages face aux Argentins du Muchachos FC, les Bleus se sont inclinés lors des tirs au but version MLS (4-4, 4-3 aux t.a.b)

La suite après cette publicité

Sauf que le but de la victoire des Argentins est sacrément gag. Alors que le gardien Christian N’Sapu pensait avoir arrêté le tir de son adversaire et était déjà parti célébrer son arrêt, le ballon a fini par terminer sa course au fond des filets grâce au rebond. De quoi créer une incompréhension générale sur le terrain alors que les Français se plaignaient du fait que le ballon avait touché le toit avant de revenir sur le terrain. Une sacrée histoire…