Real Madrid : on connaît le 3e joueur expulsé contre le Barça

Entre les annonces d’avant match de Florentino Perez et du Real Madrid et les faits de jeu survenu au fil de la rencontre, la tension était à son paroxysme des deux côtés lors de cette finale de Coupe du Roi entre Barcelone et le Real. Jusqu’à cette explosion lunaire de Rudiger envers l’arbitre, qui a entraîné une échauffourée et l’expulsion d’au moins trois madrilènes. Le procès-verbal précise que la troisième expulsion, sur laquelle il y avait des doutes, concernait Jude Bellingham.

La suite après cette publicité

«A la 99ème minute, le joueur (5) Bellingham, Jude Victor William a été expulsé pour la raison suivante : une fois le match terminé, il s’est dirigé vers notre position avec une attitude agressive, devant être retenu par ses coéquipiers», peut-on lire sur le compte rendu des arbitres de la rencontre. Comme Lucas Vazquez et Antonio Rudiger, le milieu de terrain anglais encourt donc une lourde sanction qui pourrait être vite prononcée.