Real Madrid : Ancelotti explique pourquoi Mbappé n’est rentré qu’à la mi-temps

Dominé pendant tout le premier acte de cette finale de Coupe du Roi, le Real Madrid pouvait voir comme un miracle le fait de ne rentrer au vestiaire en n’étant mené que d’un but tant le FC Barcelone les a étouffés. Et la star madrilène Kylian Mbappé s’est contentée d’admirer ce triste spectacle depuis le banc de touche. En conférence de presse, Ancelotti a expliqué pourquoi il avait attendu le deuxième acte pour lancer le Français dans la bataille.

«Mbappé n’avait pas 90 minutes dans les jambes et j’ai préféré le faire entrer en deuxième période, quand le rythme était un peu retombé. Et j’ai bien fait, vu qu’il a marqué pour égaliser.» Pas assez visiblement, puisque le but sur coup france de Kylian Mbappé n’a pas empêché le Real Madrid de perdre au bout des prolongations sur un but d’un autre international Bleu, Jules Koundé.