Real Madrid : Antonio Rüdiger va prendre très cher !

Ce fut un match tendu qu’on a vu entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Au delà de l’enjeu de la rencontre et de la rivalité historique liée à l’affiche, le Real Madrid s’était chargé d’alimenter la polémique dans les heures qui ont précédé la rencontre, allant jusqu’à demander un changement d’arbitres à la Fédération Espagnole. Puis, le match a aussi été riche en actions litigieuses d’un côté comme de l’autre, avec des possibles penaltys pour le FC Barcelone notamment.

Ce qui est incontestable en revanche, c’est l’expulsion d’Antonio Rüdiger en toute fin de partie. « Il a été expulsé après avoir lancé un objet depuis la touche, sans me toucher. Après avoir été expulsé, il a montré une attitude agressive, devant être retenu par plusieurs membres du staff », indique le compte-rendu du match de l’arbitre De Burgos Bengoetxea. Sur les images de la télévision espagnole, on voit l’Allemand lancer ce qui ressemble à un glaçon, puis, une fois expulsé, il est allé chercher le sac entier de glaçons pour, vraisemblablement, continuer de les lancer sur l’arbitre.

Il peut prendre cher

Des images qui font scandale en Espagne, et qui vont coûter cher à l’international allemand. Comme l’indique AS, qui s’appuie sur le règlement disciplinaire de la Fédération Espagnole, le défenseur madrilène risque une peine allant de 4 à 12 matchs de suspension. Et tout indique que la sanction s’approchera plus des 12 rencontres que des 4, notamment au vu de l’animosité montrée par l’Allemand, hors de lui sur cette séquence. Quoi qu’il en soit, tout indique qu’il sera privé du Clasico de Liga du 11 mai prochain, qui sera décisif pour le titre.

Quand à Lucas Vazquez et Jude Bellingham, eux aussi expulsés, ils devraient prendre deux ou trois matchs, et seront suspendus pour la prochaine édition de Copa del Rey, les sanctions mineures ne s’appliquant uniquement qu’à la compétition dans laquelle ils ont été expulsés, contrairement à ce qui se passe en cas de suspension de quatre matchs ou plus, comme ce sera le cas pour l’Allemand. Et au-delà de la suspension, son image en a pris un coup hier…