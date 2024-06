La France déjà éliminée de la Kings World Cup après une scène inimaginable

L’équipe de France du streamer AmineMaTue jouait sa survie dans la Kings World Cup ce dimanche soir. Après une victoire et une défaite dans la compétition, les Bleus affrontaient en barrages les Argentins du Muchachos FC. Le scénario était clair, il fallait impérativement gagner pour filer en 8es de finale. Une défaite et c’était retour en France. L’équipe adverse était d’ailleurs dans la même situation et on allait donc vivre une rencontre passionnante pour les protégés de Samir Nasri et Jérémy Menez.

L’équipe de France était plutôt bien dans son match et avait réussi à marquer grâce à un penalty de Jérémy Menez et un penalty du président du streamer AmineMaTue mais les Argentins avaient aussi trouvé la faille et le score à la fin du temps réglementaire était de 4-4. Pour la troisième fois de suite, la France allait donc jouer son résultat sur les tirs au but MLS. Après avoir menés de deux buts dans cette séance, les Bleus ont fini par perdre le fil et ont concédé un but invraisemblable. Sur le dernier tir argentin, le gardien Christian N’Sapu pensait avoir repoussé le ballon et avait donc commencé à célébrer dans son coin. Sauf que le ballon, malgré l’arrêt, a fini par terminer sa course dans le but offrant donc la victoire aux Argentins du Muchachos FC (4-4, 4-3 aux t.a.b). La France est éliminée avant les 8es de finale.