Kings World Cup : le gros craquage de Samir Nasri après l’élimination de la France

Présent dans l’équipe de France qui participait à la Kings World Cup, Samir Nasri n’a pas pu vraiment participer puisqu’il s’est blessé lors du premier match et a été contraint de déclarer forfait pour le reste de la compétition. Même avec cette blessure, l’ancien d’Arsenal a tenu à être présent en bord pelouse. Et il a donc assisté impuissant à l’élimination des siens face aux Argentins du Muchachos FC.

Juste après la rencontre, dans une colère noire, estimant avoir été volé, il a réglé ses comptes. «On peut perdre d’une certaine manière, mais là on se fait bais… par l’arbitrage depuis le début de A à Z. Il ne faut pas abuser non plus. Comment il peut dire sur la faute sur le penalty d’Amara qu’il ne va pas vers le but. Mais je m’en bats les cou… C’est quoi ces règles ? Ils nous prennent pour qui ? Ce sont des fous (…) On va dire la vérité. À la base (ndlr : sur l’affaire d’Adil Rami qui n’a pas été accepté dans l’équipe, car enregistré trop tard), Gérard Piqué a dit que si c’était Franck Ribéry, il pouvait venir même après. On a ramené un autre joueur (Adil Rami), il a refusé. Arrêtez de prendre les gens pour des cons». Le message est passé.