West Ham : la femme de Lucas Paquetá vole au secours de son mari

En mars 2023, la Fédération de football a ouvert une enquête sur Lucas Paquetá, accusé d’avoir influencé quatre matchs par le biais de paris. Il aurait été délibérément averti à quatre reprises, suite à des pratiques de paris suspectes dans plusieurs clubs identifiés au Brésil : il a toujours nié les infractions, mais risque une interdiction à vie pour avoir enfreint les règles E5 et F3 de la FA ainsi que les règles F3 et F2. Lors du dernier match des Hammers en Premier League contre Tottenham, le Brésilien a été averti après une faute sur Moore au centre du terrain et après que l’arbitre lui a montré un carton jaune, il a fondu en larmes. Paquetà n’a pas voulu parler à l’arbitre et trois coéquipiers de West Ham ont dû aller le chercher pour essayer de le calmer. Après un discours, Paquetá a repris le match, mais a été remplacé seulement sept minutes plus tard.

« Je n’ai rien dit ici, et peut-être n’aurais-je pas dû ! Mon mari a une force que j’admire et qui m’impressionne. Nous vivons ce cauchemar depuis deux ans et il est toujours fort… Il a toujours eu en tête qu’il ne se défendrait qu’au bon moment et au bon endroit ! Il n’y a rien contre lui. Vous ne l’avez pas remarqué ? De toute façon, Dieu sait tout, et lui seul sait pourquoi nous traversons cela ! Et c’est uniquement grâce à lui que nous allons bien et que nous vivons heureux en famille ! J’aimerais juste que les gens le respectent… Les gens sont méchants et injustes, sans rien savoir ! », a-t-elle déclaré. Dans cette période compliquée, l’ancien joueur de l’OL peut compter sur un soutien sans famille de sa conjointe.