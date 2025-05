Serie A : l’AC Milan renverse le Genoa d’un Vitinha buteur !

Suite et fin de la 35e journée de Serie A ce lundi soir. L’AC Milan se déplaçait en Ligurie pour affronter le Genoa de Patrick Vieira sur la pelouse du stade Luigi-Ferraris. Du côté des Rossoneri, l’objectif était de faire le plein de points pour bien finir une campagne décevante et espérer redonner le sourire aux tifosi avant la refondation estivale. Les Rossoblù voulaient marquer quelques unités pour tenter de consolider sa place dans le ventre mou et ainsi essayer de préparer au mieux la saison prochaine. Après une première période assez décevante, les deux équipes se sont réveillées à commencer par l’ancien Marseillais, Vitinha, qui a retrouvé le chemin des filets pour l’ouverture du score génoise (61e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Milan 57 35 +16 16 9 10 55 39 13 Genoa 39 35 -13 9 12 14 30 43

Par la suite, les Milanais ont su répondre dans le sillage de Rafael Leão (76e). Quelque secondes plus tard, le CSC de Morten Frendrup a offert la victoire aux Rossoneri (1-2). Au classement, l’AC Milan reste à la 9ème position, tandis que le Genoa est toujours dans le ventre mou avec cette 13ème place et va donc passer une fin de saison assez tranquille sans réel objectif. Le weekend prochain, les Rossoblù se déplaceront en Campanie pour défier le leader du Napoli, alors que les Rossoneri accueilleront Bologne dans une affiche qui servivra d’échauffement avant la finale de la Coppa Italie entre les deux équipes, lors de la 36e journée du championnat italien.