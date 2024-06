OM : Jonathan Clauss fait le point sur son avenir

Pas sélectionné l’année dernière dans le groupe de l’équipe de France, notamment pour la Coupe du monde au Qatar fin 2022, Jonathan Clauss va participer à l’Euro 2024, en Allemagne. Le piston droit avait confié sa déception de ne pas avoir été appelé par Didier Deschamps pour la dernière grande compétition, mais va finalement pouvoir disputer sa première compétition internationale. Devant les médias, le joueur de 31 ans en a profité pour faire le point sur la saison de l’Olympique de Marseille et en a profité pour évoquer son avenir, lui qui est sous contrat jusqu’en 2025.

«La saison a été compliquée pour l’OM en général. Avec du recul, ce n’est pas que négatif. Bien sûr, le fait de ne pas être européen la saison prochaine, c’est un échec clair, mais il faut en tirer beaucoup d’enseignements. Dans cette saison compliquée, on a eu un bon groupe et une force de caractère. Il n’y a pas de tricheurs dans le groupe. On a su travailler. Parfois, on a essayé de tout donner avec nos moyens à l’instant T. La saison prochaine, il faudra essayer de remettre les choses en place, a-t-il expliqué. Mon avenir ? Je n’ai pas envie d’en parler, je suis concentré sur l’évènement. Le mercato, on aura le temps d’en parler après, être posé pour discuter correctement».