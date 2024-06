Serie A : la Fiorentina fait perdre le podium à l’Atalanta

Clap de fin sur la Serie A. Dans le match en retard, l’Atalanta Bergame accueillait la Fiorentina cet après-midi. Pour ce dernier match de la saison, les acteurs du match ont offert un beau spectacle. La première mi-temps a été crépitante avec une avalanche de buts. Andrea Belotti a d’abord été à la réception d’un centre pour l’ouverture du score des Florentins (0-1, 6e), avant que le très en forme Ademola Lookman égalise peu de temps après (1-1, 12e). Même schéma ensuite, les Toscans ont pensé prendre les devants dans le match grâce à Nicolas Gonzalez (1-2, 19e), jusqu’à la somptueuse frappe égalisatrice de Giorgio Scalvini (2-2, 32e).

Quatre buts en une mi-temps ne suffisaient pas, Andrea Belotti a inscrit un deuxième but en renard des surfaces (2-3, 45e+1). La deuxième mi-temps a été totalement inverse, insipide et sans but. Deux semaines après leur sacre historique en Ligue Europa, l’Atalanta manque l’opportunité d’accrocher le podium avec cette défaite. La Fiorentina termine elle 8e, et disputera de nouveau la Ligue Europa Conference la saison prochaine.