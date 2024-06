Ligue des Champions 2024 : l’équipe type de la compétition

Clap de fin pour l’édition 2023/2024 de la Ligue des Champions. Les matches se jouent à onze contre onze et à la fin comme souvent c’est le Real Madrid qui gagne. Un quinzième sacre dans la compétition pour les Merengues qui ont dompté le Borussia Dortmund en finale (2-0). C’est l’occasion de faire un petit bilan et de mettre en avant les joueurs qui auront marqué la compétition avec un petit onze type. Si le Borussia Dortmund a été la belle surprise de la compétition, Gregor Kobel en est l’un des éléments clés. Solide devant sa ligne et réalisant parfois quelques miracles, le gardien suisse a réalisé 46 arrêts au cours de la campagne pour 10 buts concédés en 12 matches et 6 clean-sheets. Un bilan excellent qui lui permet de coiffer au poteau Andriy Lunin du Real Madrid.

En défense, il a fallu faire des choix, mais deux joueurs ont vite fait l’unanimité pour la charnière centrale. Si Nico Schlotterbeck mérite une mention, il n’est pas présent dans notre onze type contrairement à son compère du Borussia Dortmund Mats Hummels. Excellent malgré ses 35 ans, le champion du monde 2014 a livré un véritable récital tout au long de la compétition. En demi-finale face au Paris Saint-Germain, il aura été le facteur X des deux rencontres et a sorti une campagne de haute volée. Pour l’accompagner, Antonio Rüdiger était incontournable. Précieux pour la défense madrilène où il a dû composer avec Aurélien Tchouaméni et Nacho Fernandez au grès des blessures, il a su s’affirmer un peu plus comme le patron de la défense madrilène.

Le Real Madrid domine ce onze

Sur les flancs, on est également sur un tandem de finalistes. Côté gauche, Ian Maatsen est récompensé pour sa belle phase retour. Arrivé cet hiver de Chelsea, il a disputé la compétition dès les 1/8e de finale, mais fait bien partie des joueurs qui ont su réimpulser une dynamique au sein de ce BvB. Solide défensivement et amenant le danger devant, il avait eu une bonne relation technique avec Karim Adeyemi dans son couloir. Son pendant droit n’est autre que Dani Carvajal. Vainqueur de sa 6e Ligue des Champions, le latéral du Real Madrid a encore une fois été impressionnant. Buteur en finale, il a été un vrai danger côté droit tout en étant l’un des leaders de cette équipe merengue.

Des termes élogieux qui désignent également Toni Kroos. Pour sa dernière saison avec sa retraite, le milieu allemand de la Casa Blanca a terminé sur un cru parfait. Maître du jeu et du temps, il a magnifié cette équipe madrilène tout en faisant preuve d’une grande régularité. C’est évidemment l’une des meilleures campagnes de C1 de la carrière de Toni Kroos et on parle de quelqu’un qui a été sacré six fois dans l’épreuve. Pour compléter le double pivot, nous avons choisi Vitinha du Paris Saint-Germain même si Marcel Sabitzer n’a pas démérité. Meilleur joueur des Franciliens sur la compétition avec notamment deux buts précieux en quart de finale contre le FC Barcelone, il a été très régulier dans ses performances. Un cran plus haut, on retrouve Jude Bellingham qui a frappé fort à 20 ans. Déjà un patron au sein de cette formation du Real Madrid, il a inscrit 4 buts et délivré 5 offrandes en 11 matches dont une passe décisive en finale. Un peu moins bien sûr la fin de la compétition, il a été exceptionnel sur la phase de poules et a gardé un rôle important jusqu’à la fin.

Côté gauche, son coéquipier Vinicius Junior prend place. Auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 10 matches, le Brésilien a réalisé une phase finale extraordinaire. Décisif contre le RB Leipzig, Manchester City, le Bayern Munich et en finale contre le Borussia Dortmund, l’ancien de Flamengo a réalisé une compétition grandiose qu’il a terminée en boulet de canon. Son pendant droit a été moins en vue dans le contenu puisqu’il s’agit de Kylian Mbappé. Précieux pour le Paris Saint-Germain grâce à ses buts, l’ancien Monégasque n’a pas eu l’influence habituelle au sein de son équipe, mais difficile de ne pas récompenser le co-meilleur buteur de la compétition avec 8 buts. Un titre qu’il partage avec Harry Kane. Très bon, mais pas gagnant comme toujours, l’attaquant anglais a parfaitement joué son rôle et vient magnifier un onze qui a fière allure.