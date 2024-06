Metz : l’annonce inattendue de Pierre Dréossi sur son avenir

Ça s’agite du côté de Lens. La saison de Ligue 1 vient à peine de se terminer que les Sang et Or enregistrent plusieurs mouvements. Alors que Franck Haise s’apprête à quitter l’Artois pour rejoindre l’OGC Nice, le vice-champion de France 2023 a officialisé le départ d’Arnaud Pouille, au club depuis 2017, comme nous l’avions annoncé dernièrement. Pour compenser la perte de son directeur général, le propriétaire du RC Lens a choisi de miser sur Pierre Dréossi.

Présent à Saint-Symphorien pour assister au barrage retour entre son équipe l’AS Saint-Etienne, l’ancien directeur du football du LOSC a confirmé son arrivée à Lens sur les antennes de Prime Video. Une déclaration inattendue qui a fait grincer des dents Ludovic Obraniak. «Pour moi, ça me paraît totalement lunaire… de l’annoncer en plus, comme ça… On peut joueur la langue de bois, on peut dire "on verra"… On peut louer la franchise mais honnêtement, en tant qu’ancien Messin, la déclaration me gêne beaucoup», a regretté l’ancien Messin.