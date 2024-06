LdC : 29 des 36 équipes qualifiées sont connues

La Ligue des Champions édition 2023/2024 a rendu son verdict hier soir, avec une victoire du Real Madrid face au Borussia Dortmund. Il s’agissait de la dernière édition dans son format actuel, avant de voir sa version modifiée à partir de la saison prochaine. 36 équipes qualifiées au lieu de 32, un nouveau schéma de matchs expliqué ici. Ce dimanche, nous connaissons 29 des 36 équipes qualifiées.

Les championnats italien (Inter Milan, AC Milan, Atalanta Bergame, Juventus Turin, Bologne) et allemand (Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig) sont les plus représentés avec six équipes chacun, suivis par la Premier League (Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City) et la Liga (Real Madrid, FC Barcelone, Gérone, Atlético de Madrid) avec quatre représentants. La Ligue 1 peut également compter quatre équipes en C1 si Lille passe les barrages, mais à l’heure actuelle, trois équipes joueront la phase de groupes (PSG, Monaco, Brest). Le championnat néerlandais enverra deux équipes (PSV, Feyenoord), tout comme le championnat portugais (Sporting Portugal, Benfica). Le Club Bruges (Belgique), Celtic (Écosse), Sturm Graz (Autriche), Shakhtar Donetsk (Ukraine) complètent le tableau.